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        Trabzon'da bir kişiyi silahla öldürdükten sonra kaçan zanlı yakalandı

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 27 yaşındaki Beytullah Komar'ı silahla öldürdükten sonra kaçan zanlı ile şüphelinin saklanmasına yardımcı olan 3 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 20:53 Güncelleme: 06.11.2024 - 20:53
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        Trabzon'da bir kişiyi silahla öldürdükten sonra kaçan zanlı yakalandı
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        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 27 yaşındaki Beytullah Komar'ı silahla öldürdükten sonra kaçan zanlı ile şüphelinin saklanmasına yardımcı olan 3 kişi gözaltına alındı.

        Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, önceki gün meydana gelen cinayetin ardından Akçaabat İlçe Jandarma Komutanlığı, JASAT timleri ve Trabzon İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan araştırmalar sonucunda Komar'ın, şüpheli A.H. (61) tarafından öldürüldüğünün tespit edildiği belirtildi.

        Olay sonrasında şüpheli A.H'nin olay yerinden kaçarak S.S.S ve O.S ile buluştuğu, M.Ç’ye ait bir eve giderek saklandıktan sonra bu evden ayrıldığı ifade edildi.

        Açıklamada, şüphelilerden S.S.S'ye ait evde yapılan aramada cinayet zanlısı A.H'nin olayda kullandığı değerlendirilen bir adet tabanca, dolu fişek ve iki adet boş kovanın ele geçirildiği vurgulandı.

        Operasyon kapsamında cinayet zanlısı A.H'nin, Akçaabat ilçesinde yakalandığına işaret edilerek, "Şüpheli A.H ile suçun işlenmesinden sonra şüpheli A.H'nin kaçıp saklanmasına yardımcı olan şüpheliler S.S.S, O.S ve M.Ç Akçaabat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınmışlardır." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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