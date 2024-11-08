Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da lösemi farkındalığı kapsamında yürüyüş düzenlendi

        Trabzon'da, Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri çerçevesinde kortej yürüyüşü yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 16:16 Güncelleme: 08.11.2024 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da lösemi farkındalığı kapsamında yürüyüş düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da, Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri çerçevesinde kortej yürüyüşü yapıldı.

        Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) gönüllülerinin desteği ile düzenlenen yürüyüşe, tedavileri süren ve iyileşen çocuklar ile aileleri katıldı.

        Kahramanmaraş Caddesi'nde toplanan grup, 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'na yürüdü.

        Türk bayraklarının yanı sıra "Lösemi değil, iyilik bulaşır", "Sevgi, iyilik, umut" yazılı pankartlar taşıyan gruba, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşlik etti.

        Vali Yardımcısı Ercan Öter, yürüyüşü düzenleyen LÖSEV gönüllülerine teşekkür etti.

        Eşini lösemiden kaybettiğini belirten Neşe Çelik ise "Hastalarımızın neler çektiğini, nelerle mücadele ettiğini ve ilik naklinin de ne kadar önemli olduğunun farkındayım. Herkese bu sesi duyması için çağrıda bulunuyorum. Lütfen bu çocuklarımızın, ailelerimizin ve LÖSEV'in yanında olalım." dedi.

        Grup, günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından alandan ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Narin Güran davasında peş peşe gerginlikler yaşandı!
        Narin Güran davasında peş peşe gerginlikler yaşandı!
        Hanke'nin görünümü negatife döndü
        Hanke'nin görünümü negatife döndü
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Mauro Icardi sezonu kapattı!
        Musk'tan Avrupa'ya 'enerji fiyatları' mesajı
        Musk'tan Avrupa'ya 'enerji fiyatları' mesajı
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Yeni enflasyona göre maaş zamları
        Kurt, leopar, akbaba, tilki... Karahantepe'de yeni keşif!
        Kurt, leopar, akbaba, tilki... Karahantepe'de yeni keşif!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        Elon Musk'tan 'Fed'i bitirin' mesajına destek
        İnsansı robot yaptı... Rekor fiyata satıldı
        İnsansı robot yaptı... Rekor fiyata satıldı
        İkonik ceketi satılıyor
        İkonik ceketi satılıyor
        Google insanlara duymak istediklerini nasıl söylüyor?
        Google insanlara duymak istediklerini nasıl söylüyor?
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        "G.Saray Tottenham'ı aşağıladı"
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminini yükseltti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum ve konser harcamaları mesajları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ı davet ettik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'ı davet ettik
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        "F.Bahçe çaresiz kaldı"
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Yük değil, vatan borcu"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"
        "Enflasyonda zorlukları hisseden sektörlere daha yakından bakmalıyız"

        Benzer Haberler

        Fatih Sanayi Sitesi bölgesindeki trafik sorunu yeni düzenlemeyle çözüldü
        Fatih Sanayi Sitesi bölgesindeki trafik sorunu yeni düzenlemeyle çözüldü
        Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulundan hakem eleştirisi
        Trabzonspor Kulübü Divan Başkanlık Kurulundan hakem eleştirisi
        Kavga etmenin cezasını cami tadilatında çalışarak çekiyor
        Kavga etmenin cezasını cami tadilatında çalışarak çekiyor
        Karadeniz derbisinde 45'inci randevu
        Karadeniz derbisinde 45'inci randevu
        Trabzon'daki Atatürk Köşkü 10 Kasım'da ücretsiz ziyaret edilebilecek
        Trabzon'daki Atatürk Köşkü 10 Kasım'da ücretsiz ziyaret edilebilecek
        Orman yangınlarında 'yalancı yaz' tehlikesi
        Orman yangınlarında 'yalancı yaz' tehlikesi