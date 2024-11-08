Trabzon'da lösemi farkındalığı kapsamında yürüyüş düzenlendi

Trabzon'da, Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri çerçevesinde kortej yürüyüşü yapıldı.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) gönüllülerinin desteği ile düzenlenen yürüyüşe, tedavileri süren ve iyileşen çocuklar ile aileleri katıldı.

Kahramanmaraş Caddesi'nde toplanan grup, 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'na yürüdü.

Türk bayraklarının yanı sıra "Lösemi değil, iyilik bulaşır", "Sevgi, iyilik, umut" yazılı pankartlar taşıyan gruba, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşlik etti.

Vali Yardımcısı Ercan Öter, yürüyüşü düzenleyen LÖSEV gönüllülerine teşekkür etti.

Eşini lösemiden kaybettiğini belirten Neşe Çelik ise "Hastalarımızın neler çektiğini, nelerle mücadele ettiğini ve ilik naklinin de ne kadar önemli olduğunun farkındayım. Herkese bu sesi duyması için çağrıda bulunuyorum. Lütfen bu çocuklarımızın, ailelerimizin ve LÖSEV'in yanında olalım." dedi.

Grup, günün anısına hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından alandan ayrıldı.