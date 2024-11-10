Trabzon'daki Atatürk Köşkü'nü binlerce kişi ziyaret etti

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'da üç kez konakladığı ve adının verildiği köşk, 10 Kasım dolayısıyla binlerce kişiyi ağırladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Atatürk Köşkü'nü ziyaret etmek isteyenlerden ücret alınmadı.

Atatürk'ün kişisel eşyaları ve hatıralarıyla dolu tarihi köşke yoğun ilgi gösteren ziyaretçiler, Ata'nın anılarını yaşatan mekanı görmek için yoğunluk oluşturdu.