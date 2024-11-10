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        Trabzon'daki Atatürk Köşkü'nü binlerce kişi ziyaret etti

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'da üç kez konakladığı ve adının verildiği köşk, 10 Kasım dolayısıyla binlerce kişiyi ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 17:42 Güncelleme: 10.11.2024 - 17:51
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        Trabzon'daki Atatürk Köşkü'nü binlerce kişi ziyaret etti
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'da üç kez konakladığı ve adının verildiği köşk, 10 Kasım dolayısıyla binlerce kişiyi ağırladı.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Atatürk Köşkü'nü ziyaret etmek isteyenlerden ücret alınmadı.

        Atatürk'ün kişisel eşyaları ve hatıralarıyla dolu tarihi köşke yoğun ilgi gösteren ziyaretçiler, Ata'nın anılarını yaşatan mekanı görmek için yoğunluk oluşturdu.

        Kasım ayında normal günlerde ortalama 300 kişinin ziyaret ettiği köşk, 10 Kasım'da saat 15.30 itibarıyla 4 bin kişiyi ağırladı.

        Her yaştan vatandaşın Atatürk'ü anmak üzere köşkü ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anılarını yaşatmaya devam ettiğimiz bu mekanda 7'den 70'e tüm halkımızı ağırlamaktan büyük gurur duyduk. Bu vesileyle ebediyete intikalinin 86'ncı yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı ve rahmetle yad ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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