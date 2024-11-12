Ortahisar'da belediye personeline yönelik seminer düzenlendi

Ortahisar Belediyesince "Sessiz Tehlike Diyabet ve Diyabetik Yara Yönetimi" konulu seminer gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce Ortahisar Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen seminerde, personele diyabetle ilgili bilgi aktarıldı.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, diyabetin toplumu tehdit eden önemli bir hastalık olduğunu belirterek, "Pek çok diyabet hastası bu durumun farkında değil. Eğitim seminerimizle bu konuya dikkat çekmek istedik." ifadelerini kullandı.