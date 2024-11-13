Trabzon'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Trabzon'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Trabzon'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ortahisar ilçesinde M.D'nin aracında arama yapıldı.
Aramada, 50 litre sahte içki, 60 litre bandrolsüz etil alkol ve 15 şişe alkol yapım kiti ele geçirildi.
Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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