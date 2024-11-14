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        Trabzon'da kış tedbirleri koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

        Trabzon'da, kış mevsimi trafik tedbirleri koordinasyon toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 15:07 Güncelleme: 14.11.2024 - 15:07
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        Trabzon'da kış tedbirleri koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi
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        Trabzon'da, kış mevsimi trafik tedbirleri koordinasyon toplantısı yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantı, Vali Aziz Yıldırım'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kışın artan trafik risklerinin değerlendirildiği toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamındaki tedbirler de istişare edildi.

        Polis ve jandarma trafik ekipleri, mevsimsel koşullara uygun önlemler alarak vatandaşın güvenli ve rahat şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla denetim ve koordinasyonunu artıracak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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