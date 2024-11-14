Trabzon'da kış tedbirleri koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

Polis ve jandarma trafik ekipleri, mevsimsel koşullara uygun önlemler alarak vatandaşın güvenli ve rahat şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla denetim ve koordinasyonunu artıracak.

Kışın artan trafik risklerinin değerlendirildiği toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamındaki tedbirler de istişare edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantı, Vali Aziz Yıldırım'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

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