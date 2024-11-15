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        Trabzon'da KKTC'nin 41. kuruluş yılı dolayısıyla resepsiyon verildi

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 41. yıl dönümü dolayısıyla Trabzon'da resepsiyon düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 22:12 Güncelleme: 15.11.2024 - 22:12
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        Trabzon'da KKTC'nin 41. kuruluş yılı dolayısıyla resepsiyon verildi
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        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 41. yıl dönümü dolayısıyla Trabzon'da resepsiyon düzenlendi.

        KKTC'nin Trabzon Konsolosu Erek Çağatay, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sahil Tesisleri'ndeki resepsiyonda, Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplum içinde hak ettiği yeri alabilmek için mücadelesine devam ettiğini söyledi.

        Çağatay, Türkiye Cumhuriyeti'nin her alanda KKTC'ye destek verdiğini belirterek, "Anavatan Türkiye'mize mücadelemizin her aşamasında yanımızda olduğu için müteşekkiriz. Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında var olan ilişkilerin pekiştirilerek artırılması adına Trabzon'umuzun koymakta olduğu katkı da büyüktür." dedi.

        Resepsiyona, Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şube Başkanı Seyyah Sağıroğlu, kamu kurumu yöneticileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve davetliler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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