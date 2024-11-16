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        Trabzonsporlu Dragus'tan ayrılık iddialarına ilişkin açıklama:

        Trabzonsporlu futbolcu Denis Dragus, bordo-mavi kulüpten ayrılmak istediğine yönelik haberlere itibar edilmemesini istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 21:35 Güncelleme: 16.11.2024 - 21:35
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        Trabzonsporlu Dragus'tan ayrılık iddialarına ilişkin açıklama:
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        Trabzonsporlu futbolcu Denis Dragus, bordo-mavi kulüpten ayrılmak istediğine yönelik haberlere itibar edilmemesini istedi.

        Dragus, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, bazı basın organlarında kulüpten ayrılmak istediği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

        Trabzonspor gibi büyük bir camianın parçası olmaktan gurur duyduğunun altını çizen Dragus, şunları kaydetti:

        "Son günlerde Rumen basınına dayandırılarak yayılan ve tamamen asılsız olan haberlere büyük bir şaşkınlıkla tanık oldum. Bu tür spekülasyonların, bazı çıkarlar doğrultusunda yapıldığını düşünüyorum. Şunu net bir şekilde ifade etmek isterim ki Trabzonspor'da çok mutluyum. Teknik direktörümüz Şenol Güneş ile aramda son derece iyi bir iletişim var ve kulübümüze en iyi şekilde hizmet etmeye kararlıyım. Sahada elimden gelenin en iyisini yaparak takımımızın başarılarına katkıda bulunmayı hedefliyorum. Taraftarlarımızdan, bu tür temelsiz haberlere itibar etmemelerini önemle rica ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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