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        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, adaşı gencin nikahını kıydı

        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, kendisiyle aynı ad ve soyadı taşıyan Ahmet Kaya ve eşinin nikahını kıydı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 13:32 Güncelleme: 17.11.2024 - 14:06
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        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, adaşı gencin nikahını kıydı
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        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, kendisiyle aynı ad ve soyadı taşıyan Ahmet Kaya ve eşinin nikahını kıydı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Kaya, Sedanur Kılıç ve Ahmet Kaya'nın bir düğün salonundaki nikah törenine katıldı.

        Kaya, damat Kaya ile gelin Kılıç'ın nikahını da kıydı.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kaya, "Belediye başkanı seçildikten sonra çok sayıda nikah kıydım ama bu nikah benim için çok özel ve çok anlamlı. Benim adım Ahmet Kaya, damadın adı da Ahmet Kaya. Ahmet Kaya, Ahmet Kaya'nın nikahını kıyacak, sizler de buna tanık olacaksınız." ifadelerini kullandı.

        Kaya, genç çifte ömür boyu mutluluk diledi.

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