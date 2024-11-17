Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bu sonuçla Trabzonspor, evinde oynadığı 6 karşılaşmada 5. galibiyetini alırken, deplasmanda oynadığı 6. karşılaşmadan 3. kez mağlup ayrıldı.

Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan iki ekip de boyalı alanda etkili oldu, ilk periyotu ev sahibi 21-20 önde tamamladı.

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