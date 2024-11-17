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        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 11. haftasında Trabzonspor, evinde Çayırova Belediyespor'u 85-68 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 18:27 Güncelleme: 17.11.2024 - 18:38
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        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
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        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 11. haftasında Trabzonspor, evinde Çayırova Belediyespor'u 85-68 yendi.

        Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan iki ekip de boyalı alanda etkili oldu, ilk periyotu ev sahibi 21-20 önde tamamladı.

        Bordo-mavililer, dış atışlarda Mitchell Creek'in ve Okben Ulubayın etkili oyunuyla, ilk devreyi 51-34 önde bitirdi.

        Tykivion Gordon ve Can Öğüt'ün elinden bulduğu 3 sayılık basketlerle farkı koruyan ev sahibi, üçüncü periyotu 67-42 önde tamamladı. Bordo-mavililer parkeden 85-68 galibiyetle ayrıldı.

        Bu sonuçla Trabzonspor, evinde oynadığı 6 karşılaşmada 5. galibiyetini alırken, deplasmanda oynadığı 6. karşılaşmadan 3. kez mağlup ayrıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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