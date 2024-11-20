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        15. Paten Futbolu Dünya Kupası yarın Trabzon'da başlayacak

        Trabzon'da, 15. Paten Futbolu Dünya Kupası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 14:27 Güncelleme: 20.11.2024 - 14:45
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        15. Paten Futbolu Dünya Kupası yarın Trabzon'da başlayacak
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        Trabzon'da, 15. Paten Futbolu Dünya Kupası'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.

        Organizasyonda mücadele edecek 24 ülkenin milli takımlarının katılımıyla kortej yürüyüşü düzenlendi. Kahramanmaraş Caddesi'nden başlayan yürüyüş, Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı'nın marşları eşliğinde 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda sona erdi.

        Dünya Paten Futbolu Federasyonu Başkanı Mehdi Salman Pour, organizasyona ev sahipliği yapan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e ve katılım sağlayan ülkelere teşekkür etti.

        Harika bir organizasyon olacağına inandığını belirten Pour, sporculara başarılar diledi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Genç ise Trabzon'da böyle bir organizasyona ev sahibi yapmaktan duydukları mutluluğu ifade etti.

        Kupa heyecanının 21-26 Kasım tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu'nda yaşanacağını dile getiren Genç, "Büyük bir emek var burada. Uluslararası güzel bir organizasyon. İnşallah yüz akıyla bu müsabakaları şehrimizde başaracağız. Futbol şehri Trabzon'da dünya paten futbolu da yeniden doğmuş olacak." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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