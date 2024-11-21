Trabzonspor, basketbolda geleceğin yıldızlarını yetiştirmek için çalışıyor

GÖKTUĞ ERGÜN - Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, altyapı faaliyetleriyle kadrosunu güçlendirirken, geleceğin yıldızlarını bu branşa kazandırmayı hedefliyor.

Hayri Gür Spor Salonu'nda faaliyetleri sürdüren Trabzonspor Basketbol Şubesi, bünyesindeki 150'yi aşkın lisanslı sporcusu ve hafta sonları gerçekleştirilen basketbol okullarıyla gençleri bu spora yönlendiriyor.

Kanber, Trabzonspor A takımının Türkiye Basketbol Süper Ligi'ne yükselme hedefiyle mücadele ettiğini vurgulayarak, "Trabzon'da basketbolun geleceği tamamen bu yıl birinci ligde oynayan Trabzonspor Kulübünün profesyonel takımıyla ilgilidir. Çocukların önünde iyi bir hedef var. Bu şekilde de herkesin basketbola katılımı her geçen gün artacaktır diye düşünüyorum." dedi.

Şehrin basketbol faaliyetlerindeki gelişiminde önemli yerleri olduğunu belirten Kanber, amatör kulüplerin de bu kültüre katkı sağladığını ifade etti.

Altyapıyı geliştirmek için kulüp bünyesine yeni antrenörler kattıklarına işaret eden Kanber, "Hafta sonları spor okulumuz var. Onun haricinden 10, 12, 14, 16 ve 18 yaş altı takımlarımız var. Bunlara katılım gayet iyi. Daha düzenli, daha disiplinli şekilde altyapıyı geliştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kanber, bordo-mavili kulübün altyapıda sürdürülebilir bir oyuncu kaynağı oluşturmasını hedeflediklerini belirterek, "Genç takımımızla Türkiye Şampiyonası'nda 14'üncü olduk. Bu yıl da aynı hedeflerimiz devam ediyor. Hedef sadece başarı değil, başarılı oyuncuyu yetiştirmek, geliştirmek ve kulüp bünyesinde A takıma katmak. Bizim asıl amacımız bu zaten." değerlendirmesinde bulundu.