Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Of'ta kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Trabzon'un Of ilçesinde kan bağışı kampanyası organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 14:19 Güncelleme: 22.11.2024 - 14:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Of'ta kan bağışı kampanyası düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'un Of ilçesinde kan bağışı kampanyası organize edildi.

        Of Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kızılay ve Sosyal Dayanışma Kulübü öğrencileri, "birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla kampanya düzenledi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Okul Müdürü Bülent Saka, bazı öğretmen ve veliler, okul bahçesinde konuşlanan Türk Kızılay'ın mobil kan alma aracında kan bağışladı.

        Kabahasanoğlu, kendisinin de düzenli kan bağışçısı olduğunu belirterek, kampanyayı gerçekleştirenlere ve destekleyenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte Narin soruşturmasındaki o halılar! İkinci kez incelendi
        İşte Narin soruşturmasındaki o halılar! İkinci kez incelendi
        Arjantin'de rakamlar iyi, halk huzursuz, Milei umutlu
        Arjantin'de rakamlar iyi, halk huzursuz, Milei umutlu
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Özgür Özel'den MİT Başkanı ile görüşme açıklaması
        Özgür Özel'den MİT Başkanı ile görüşme açıklaması
        İlk transfer Jakobs!
        İlk transfer Jakobs!
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Yolun kenarında yürürken gelen ölüm!
        Yolun kenarında yürürken gelen ölüm!
        1951 model 'Efsane'yi orijinal haliyle koruyor
        1951 model 'Efsane'yi orijinal haliyle koruyor
        Trump sonrası ABD'yi terk etti
        Trump sonrası ABD'yi terk etti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Play-off'taki rakibimiz belli oluyor
        Play-off'taki rakibimiz belli oluyor
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        Ünlü tabloların ardındaki şaşırtıcı sırlar!
        Uygunsuz parkın ardından... Sileceği kaldırma hapisle bitti!
        Uygunsuz parkın ardından... Sileceği kaldırma hapisle bitti!
        Türkiye'de dünyadan 5 yıl önde olacak
        Türkiye'de dünyadan 5 yıl önde olacak
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"

        Benzer Haberler

        Özel gereksinimli Cengizhan'a özel durak
        Özel gereksinimli Cengizhan'a özel durak
        Trabzonspor'un borcu 3 milyar 940 milyon TL
        Trabzonspor'un borcu 3 milyar 940 milyon TL
        Trabzonspor'un borcunun 3 milyar 940 milyon lira olduğu açıklandı
        Trabzonspor'un borcunun 3 milyar 940 milyon lira olduğu açıklandı
        Trabzonspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        15. Paten Futbolu Dünya Kupası Trabzon'da başladı
        15. Paten Futbolu Dünya Kupası Trabzon'da başladı
        Trabzonspor altyapısı kentteki amatör takımlarla iş birliği yapacak
        Trabzonspor altyapısı kentteki amatör takımlarla iş birliği yapacak