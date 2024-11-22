Of'ta kan bağışı kampanyası düzenlendi

Kabahasanoğlu, kendisinin de düzenli kan bağışçısı olduğunu belirterek, kampanyayı gerçekleştirenlere ve destekleyenlere teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Okul Müdürü Bülent Saka, bazı öğretmen ve veliler, okul bahçesinde konuşlanan Türk Kızılay'ın mobil kan alma aracında kan bağışladı.

Of Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kızılay ve Sosyal Dayanışma Kulübü öğrencileri, "birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla kampanya düzenledi.

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