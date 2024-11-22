"İnsan Ticaretinin Çocuklara Yönelmesinin Önlenmesi ve Kayıp Çocuklar" sempozyumu düzenlendi

Trabzon'da, "İnsan Ticaretinin Çocuklara Yönelmesinin Önlenmesi ve Kayıp Çocuklar" konulu sempozyum organize edildi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Oral, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyumda, UNESCO verilerine göre Afrika'daki çocukların yüzde 20, Asya'daki çocukların ise yüzde 10'una yakınının öksüz olduğunu söyledi.

Çocuklar için aile ve çevrenin önemine değinen Oral, "Çocuk şu ya da bu şekilde ortada kalmışsa, kaderine terk edilmiş ise ticaret için en önemli nesnedir. Bu ailesinin yanından almak, sokaktan kaçırmak da olabilir." dedi.

Oral'ın konuya ilişkin çeşitli örnekler verdiği sempozyumda, Kamu Denetçisi Celile Özlem Tunçak ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Miraç Burak Gönültaş sunum yaptı.