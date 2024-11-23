Trabzon'da "Hayat Kadınla Başlar" projesi tanıtıldı

Trabzon'da, "Hayat Kadınla Başlar" projesinin tanıtımı yapıldı.

Proje koordinatörü, Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Demircioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle Avrasya Sosyal Bilimler Eğitimcileri Birliği Derneği tarafından yürütülen Hayat Kadınla Başlar Projesi'nin tanıtımının, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde gerçekleştirildiğini belirtti.