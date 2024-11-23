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        Trabzon'da "Hayat Kadınla Başlar" projesi tanıtıldı

        Trabzon'da, "Hayat Kadınla Başlar" projesinin tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 13:01 Güncelleme: 23.11.2024 - 13:01
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        Trabzon'da "Hayat Kadınla Başlar" projesi tanıtıldı
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        Trabzon'da, "Hayat Kadınla Başlar" projesinin tanıtımı yapıldı.

        Proje koordinatörü, Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Demircioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü desteğiyle Avrasya Sosyal Bilimler Eğitimcileri Birliği Derneği tarafından yürütülen Hayat Kadınla Başlar Projesi'nin tanıtımının, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde gerçekleştirildiğini belirtti.

        Demircioğlu, şiddetin dünyanın her yerinde kültürel, ekonomik ve coğrafi anlamda sınır tanımaksızın etkisini sürdüren uluslararası bir gündem olduğunu vurgulayarak, şiddete herkesin karşı durması gerektiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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