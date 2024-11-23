Trabzon Kitap Günleri devam ediyor

Trabzon Kitap Günleri, 1 Aralık'a kadar devam edecek.

Yazarlar Şermin Yaşar, Senai Demirci ve Faruk Yıldız'ın söyleşiye katıldığı fuarda, çok sayıda yazar da kitaplarını imzaladı.

Büyükşehir Belediyesince "herkes okusun" sloganıyla Yenimahalle Fuar Alanı'nda 72 yayınevi ve 129 yazarın katılımıyla organize edilen etkinliğin ikinci gününe okurlar ilgi gösterdi.

Trabzon Kitap Günleri, yazarların kitaplarını imzalaması ve söyleşilerle devam etti

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.