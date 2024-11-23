Trabzon'da öğretmenler arasında zeka oyunları turnuvası yapıldı
Trabzon'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler arasında zeka oyunları turnuvası düzenlendi.
Trabzon'da, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler arasında zeka oyunları turnuvası düzenlendi.
"Adım Zeka İşim Oyun" projesi kapsamındaki turnuvaya katılan 80 öğretmen, çeşitli yerlerdeki görevlerini tamamladıktan sonra Kanuni Evi'ne geldi.
Turnuvada, Yomra Merkez Ortaokulu öğretmeni Recep Bulut birinci, Araklı Yeşilyurt Ortaokulu öğretmeni Nazan Çağlar ikinci, Beşikdüzü Akkese Ortaokulu öğretmeni Ayşegül Çalışgan ise üçüncü oldu.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Şube Müdürü Erdoğan Karakaş, dereceye giren öğretmenleri tebrik etti.
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