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        Trabzon ve Artvin'de bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi

        Trabzon ve Artvin'in bazı ilçelerinde kar yağışı sebebiyle eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 09:17 Güncelleme: 25.11.2024 - 09:17
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        Trabzon ve Artvin'de bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi
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        Trabzon ve Artvin'in bazı ilçelerinde kar yağışı sebebiyle eğitime ara verildi.

        Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Dernekpazarı, Tonya ve Düzköy ilçelerinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yomra ilçemize bağlı Çamlıyurt, Maden, Oymalı ve Özdil mahallelerimizde taşımalı eğitime, Araklı ilçemize bağlı Yeşilyurt, Çankaya ve Erenler ilkokul ve ortaokullarında, ayrıca bu güzergahlardan ve daha yukarı bölgelerden gelen ilk ve ortaöğretimdeki taşımalı eğitime, Şalpazarı ilçemizde taşımalı eğitime, Çaykara ilçemizde yolları kapalı olan ve rakımı 800 metre üzerinde bulunan mahallelerimizde taşımalı eğitime, Akçaabat ilçemizde Işıklar Orta Mahalle, Erikli, Demirkapı, Aydın ilkokulları, Işıklar Orta Mahalle, Akpınar, Demirkapı, Ağaçlı ortaokulları ve bu mahallelerden taşıma yapılan İmam Hatip Ortaokulu ile orta öğretim okullarında, Maçka ilçemizde Başar, Hamsikoy, Yazılıtaş, Bağışlı, Güzelyayla, Güzelce ve Gürgenağaç mahallelerinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmesine, ilgili ilçe kaymakamlıklarımızda oluşturulan komisyonlarca karar verilmiştir."

        Artvin'in Yusufeli ilçesinde ise kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.

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