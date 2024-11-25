Antalya'da aranan cinayet zanlısı Trabzon'da yakalandı

Adreste M.Ç'yi gözaltına alan ekipler, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 85 hap, 7 bin 600 dolar ile cep telefonu ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kepez ilçesinde 16 Kasım'da kesici aletle yaralanan G.D'nin tedavi gördüğü hastanede 19 Kasım'da hayatını kaybetmesi olayının faili M.Ç'nin yakalanması için Antalya Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

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