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        Antalya'da aranan cinayet zanlısı Trabzon'da yakalandı

        Antalya'da "kasten öldürme" suçundan aranan şüpheli, Trabzon'da gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 11:34 Güncelleme: 25.11.2024 - 11:34
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        Antalya'da aranan cinayet zanlısı Trabzon'da yakalandı
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        Antalya'da "kasten öldürme" suçundan aranan şüpheli, Trabzon'da gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kepez ilçesinde 16 Kasım'da kesici aletle yaralanan G.D'nin tedavi gördüğü hastanede 19 Kasım'da hayatını kaybetmesi olayının faili M.Ç'nin yakalanması için Antalya Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.

        "Kasten öldürme" suçundan aranan zanlının, Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Akçaköy Mahallesi'ndeki bir konutta olduğunun belirlenmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

        Adreste M.Ç'yi gözaltına alan ekipler, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 85 hap, 7 bin 600 dolar ile cep telefonu ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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