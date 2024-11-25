Trabzon'da kadına yönelik şiddetle mücadelede il koordinasyon toplantısı düzenlendi

Trabzon'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantısı" yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Trabzon Valiliği Toplantı Salonunda Vali Yardımcı Hacı Osman Hökelekli başkanlığında 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kamu kurum yetkilileri ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle bir araya geldiği belirtildi.

Mollaoğlu, şiddete sıfır tolerans ilkesiyle hareket ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Temel politikamız toplumsal cinsiyete dayalı her türlü şiddeti önlemektir. Bu bağlamda kadına yönelik şiddetin önlenmesi, aile bireyleri arasındaki iletişim engellerinin ortadan kaldırılması, danışmanlık hizmetleri gibi konular başta olmak üzere birçok alanda koruyucu ve önleyici farkındalık çalışmalarımız devam etmektedir. Toplumun tüm bireylerini şiddetin karşısında durmaya ve duyarlı olmaya davet ediyorum."