Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:PaparaPark
Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Emin Tuğral, Ali Can Alp
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Batagov, Arif Boşluk, Mendy, Umut Güneş, Visca, Cham, Cihan Çanak, Banza
Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Manev, Semih Güler, Tolga Kalender, Arda Okan Kurtulan, Maestro, Tayfun Aydoğan, Yusuf Sarı, Alioui, Ali Yavuz Kol, Yusuf Barasi
Gol: Dk. 3 Cham (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 22 Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Dk. 30 Maestro (Adana Demirspor)
TRABZON
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