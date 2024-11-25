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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 20:57 Güncelleme: 25.11.2024 - 20:57
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:PaparaPark

        Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Emin Tuğral, Ali Can Alp

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Batagov, Arif Boşluk, Mendy, Umut Güneş, Visca, Cham, Cihan Çanak, Banza

        Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Manev, Semih Güler, Tolga Kalender, Arda Okan Kurtulan, Maestro, Tayfun Aydoğan, Yusuf Sarı, Alioui, Ali Yavuz Kol, Yusuf Barasi

        Gol: Dk. 3 Cham (Trabzonspor)

        Sarı kartlar: Dk. 22 Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Dk. 30 Maestro (Adana Demirspor)

        TRABZON

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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