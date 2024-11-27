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        Trabzon'da "iyilik timi"ndeki öğrenciler barınaktaki köpekleri besledi

        Trabzon'da Bedri Rahmi Eyüboğlu İlkokulu öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 14:33 Güncelleme: 27.11.2024 - 15:15
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        Trabzon'da "iyilik timi"ndeki öğrenciler barınaktaki köpekleri besledi
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        Trabzon'da Bedri Rahmi Eyüboğlu İlkokulu öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

        Timaş Yayınları tarafından düzenlenen "İyilik Yılı" projesi kapsamında, iyilik timi kurulan Bedri Rahmi Eyüboğlu İlkokulundan 80 öğrenci merkezi gezdi, köpek yavrularına mama dağıttı.

        Öğretmen Nagehan Suiçmez Selçuk, oluşturulan iyilik takımıyla okulu temsilen barınağı ziyaret ettiklerini söyledi.

        Amaçlarının çocuklarda hayvan sevgisini perçinlemek olduğunu belirten Selçuk, "Sahipleneceğimiz evcil hayvanların sorumluluğunu almaları için de bu ziyaretin anlamlı olduğunu düşünüyorum. İyilik timi olarak burada ilk görevimizi gerçekleştirdik, çocuklar sorumluluk sahibi oldu." dedi.

        Timaş Yayın Grubu Bölge Yöneticisi Mustafa Çetinkaya ise son dönemde yaşanan toplumsal sorunları göz önüne alarak iyiliğin ne kadar iyileştirici ve değerli olduğunu bir kez daha herkese hatırlatmak amacıyla bu yılı, "İyilik Yılı" ilan ettiklerini vurguladı.

        Çetinkaya, yayıncılık faaliyetlerini toplumsal sorumluluk projeleriyle harmanlayarak büyük değişimler yaratmayı hedefledikleri projeyi okullarda sürdürmek istediklerinin altını çizdi.

        Çocuklarla birlikte barınaktaki hayvanları beslediklerini anlatan Çetinkaya, "Yayın Grubu olarak, bu merkezde hayvanların sağlık ve beslenme problemlerinde kullanılmak üzere 50 bin lira bağışta bulunduk." diye konuştu.

        Köpeklere mama verdiğini belirten öğrencilerden Zişan Naz Solak da merkeze tekrar gelmek istediğini kaydetti.

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        Galeri

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