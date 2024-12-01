Trabzon'da çocukların spor branşlarına ilgisi okul çağında belirleniyor

Trabzon'da 14 pilot okuldan 4 bin 511 öğrenci, farklı spor branşlarını öğrenmek için ders saatlerinde spor tesislerine getiriliyor.

Ortahisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde geçen yıl hayata geçirilen "Sporla Gülümse Geleceğine Projesi" kapsamında ilkokul öğrencileri, beden eğitimi ve oyun dersini spor salonlarında antrenörler eşliğinde yapıyor.

Öğrencilerin kısa sürede organizasyonlarda derece alarak başarılı olduğunu ifade eden Kurt, "Eskrim, karate, tenis, badminton, okçuluk ve güreş gibi 12 branşımızda seçilmiş çocuklarımız var. Biz bunun en doğru seçim olduğuna inanıyoruz çünkü antrenör çocukla bire bir çalışma şansı buluyor ve çocuğu daha iyi görebiliyor." dedi.

Kurt, branşların sayısını artırmak istediklerini kaydederek, "Bütün gayretimiz Türk sporunun gelişmesi ve daha başarılı çocukların antrenörümüzün seçimiyle spora yönlendirilmesi, derdimiz, gayretimiz bu." diye konuştu.