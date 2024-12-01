Trabzonspor'da yeniden başkanlığa seçilen Ertuğrul Doğan delegelere seslendi:

Trabzonspor Kulübünde yeniden başkanlığa seçilen Ertuğrul Doğan, "İnşallah önümüzdeki 3 yıl Trabzonspor’un ekonomik anlamda özgürlüğüne kavuştuğu, akademik anlamda Avrupa kulüpleriyle yarışacak hale geldiği bir Trabzonspor olacak." dedi.

Doğan, Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda başkanlık görevine getirilmesinin ardından delegelere teşekkür konuşması yaptı.

Bordo-mavili kulübün başkanı, 19 aylık dönemde çok zorlu süreçlerden geçtiklerini belirterek "Ekonomik anlamda ciddi kazanımlar elde ederek özellikle kamuoyunda bilinen ismiyle Bankalar Birliğinden kulübü çıkardık. Bu sayede kulübümüzün adına yakışmayacak çok önemli sorunlardan ve problemlerden kulübümüzü kurtardık." diye konuştu.

Borçsuz Trabzonspor sözü verdiklerini hatırlatan Doğan, "Yapılan hamlelerin bir yıl sonra ne anlama geldiğini camia olarak hep beraber göreceğiz. İlk gün verdiğim sözün arkasındayım. İnşallah önümüzdeki 3 yıl Trabzonspor’un ekonomik anlamda özgürlüğüne kavuştuğu, akademik anlamda Avrupa kulüpleriyle yarışacak hale geldiği bir Trabzonspor olacak. Hep beraber tüm camia olarak çok önemli başarılara imza atacağımız bir üç yıl olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.