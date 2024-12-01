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        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan hakem kararlarına tepki

        Trabzonspor Kulübünde yeniden başkanlığa seçilen Ertuğrul Doğan, hakem kararlarına ilişkin "Bizim eksiğimizin olması Trabzonspor camiasının ligin başından beri her maçta katledilmesine sebep değil." değerlendirmesinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 19:18 Güncelleme: 01.12.2024 - 19:38
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        Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan hakem kararlarına tepki
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        Trabzonspor Kulübünde yeniden başkanlığa seçilen Ertuğrul Doğan, hakem kararlarına ilişkin "Bizim eksiğimizin olması Trabzonspor camiasının ligin başından beri her maçta katledilmesine sebep değil." değerlendirmesinde bulundu.

        Doğan, Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Ligi bu sezon bitirebilecekleri en iyi yerde bitirmek istediklerini kaydeden Doğan, "Geçen yıl ligi üçüncü tamamlamıştık. Bu yıl şu anda iyi gitmiyoruz. Saha sonuçları konusunda camiamıza mahcup olduğumuz çok net." dedi.

        "Bizim eksiğimizin olması Trabzonspor camiasının ligin başından beri her maçta katledilmesine sebep değil." ifadesini kullanan Doğan, şöyle devam etti:

        "Böyle bir şey yok. Bunu yapmaya kimsenin hakkı yok. Üzerine basarak söylüyorum, sadece bunun sonuçları, sebebi bu mudur? Hayır değildir. Bizim eksiklerimiz vardır. Bu eksikleri gidermek için de teknik direktörümüz Şenol Güneş ile çalışıyoruz. Üzerine basarak tekrarlıyorum, bunların hiçbiri Trabzonspor'a, sahada bunların yapılmasını gerektirmez. Böyle bir şey olmaz. Mevcut MHK'nın bu sistemle, bu şekilde bu görevi yapamadığı çok net. Trabzonspor camiası bunları kabul edecek bir camia değil. Trabzonspor camiası bu işler içerisinden her şekilde çıkar. Uyarıyorum tekrar. Gerçekten bu işi çözümlemek için acil adımlar atılması gerekiyor. Bu sistem bu şekilde devam edemez."

        -"Hacıosmanoğlu'nun bu işleri düzeltmesini bekliyoruz"

        Türkiye Federasyon Başkanı (TFF) İbrahim Hacıosmanoğlu'na en büyük desteği verenlerden birisinin de kendileri olduğunu dile getiren Doğan, "Bu işleri düzeltsin diye getirdik. Düzeltmesini bekliyoruz." dedi.

        Hacıosmanoğlu'nun başkanlık görevine gelirken 'Ben bu işleri düzeltirim' dediğini dile getiren Doğan, "Biz de bu işleri haliyle düzeltmesini bekliyoruz. Düzeltsin, görevine devam etsin. Sadece biz değil birçok takım, birçok camia bu işten mağdur. İnsanlar sahada maç seyrettiği zaman adaletli bir şekilde olayları görmek istiyor. Yani burada sizlere de sorsak kimse 'bu işte adalet vardır' demez. Herkes mutsuz, hiç kimse memnun değil. O zaman demek ki biraz önümüze bakmamız gerekiyor." diye konuştu.

        "Trabzonspor maçında yaşananlar artık kamera şakası gibi olmaya başladı." diyen Doğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

        "Diğer başkanlarla da konuşuyoruz. Memnun olan 1-2 başkan var. Onun dışında kimse yok. Zaten bu basına da yansıyor. Dolayısıyla burada bir şey yokmuş gibi davranmak doğru değil. İnsanlar bulunduğu yerlerdeki sıkıntılardan sorumludur. Nasıl ben bu saha sonuçlarının ana sorumlusu, en başındaki adam bensem, sorumluluk bana aitse, ekonomik bir sıkıntı olduğu zaman sorumluluk bana aitse, tabi orada da olacak olan olaylar TFF başkanımıza ait. Dolayısıyla biz kendisine bu konularda çok önemli destek verdik kulüp olarak. Kendisi de bunları düzelteceği taahhüdüyle geldi. Bizim kendisinden beklentimiz bunları düzeltmesidir."

        Doğan, Hacısomanoğlu ile taleplerini ilettikleri "bir telefon konuşması" yaptıklarını, geri dönüş almadıklarını ancak haftaya "bir ziyaret" olacağını sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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