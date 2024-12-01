Kara saplanan minibüsüne belediye ekiplerinin yardımıyla ulaştı

Ekiplerle bölgeye giderek minibüsünü alan Uzunkaya, yayladan evine dönerken tipiye yakalandığını ve arkadaşlarının aracıyla ilçeye ulaştığını belirterek, "Aracımız kaldı burada, fırtınada çıkamadık. Bıraktık aracımızı, kendimizi kurtardık. Gelen ekiplerden Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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