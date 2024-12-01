Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Kaya'nın iddiasını değerlendirdi:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Siyasetçilerin, kulaktan dolma, yalan yanlış bilgileri gerçekmiş gibi sunarak kamuoyunu yanıltması toplumun güvenini zedeler ve demokratik süreçleri baltalar." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Trabzon'un Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın, kendisinin bulunduğu bir ortamda "Ortahisar'a kayyum atanır mı? Atanırsa çok güzel olur, yakında atanırı konuşuyorlar" şeklindeki iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

Kaya'nın aldığı bir duyuma dayandığını iddia ettiği, Ortahisar Belediyesine kayyum atanacağına dair yaptığı açıklamanın hem yakışıksız hem de talihsizlik olduğunu kaydeden Uraloğlu, "Siyasette doğru bilgi ve şeffaflık, güvenilir bir yönetimin temel taşlarıdır. Siyasetçilerin, kulaktan dolma, yalan yanlış bilgileri gerçekmiş gibi sunarak kamuoyunu yanıltması toplumun güvenini zedeler ve demokratik süreçleri baltalar." ifadelerini kullandı.