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        Trabzonspor'un olağan genel kurulu

        Trabzonspor'un olağan genel kurulunda Sicil Kurulu Başkanı, 2 adayın eşit oy almasının ardından yapılan kura çekimi sonucu Serdar İsaoğlu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 20:18 Güncelleme: 01.12.2024 - 20:30
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        Trabzonspor'un olağan genel kurulu
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        Trabzonspor'un olağan genel kurulunda Sicil Kurulu Başkanı, 2 adayın eşit oy almasının ardından yapılan kura çekimi sonucu Serdar İsaoğlu oldu.

        Hayri Gür Spor Salonu'ndaki genel kurulda Sicil Kurulu Başkanlığı için Serdar İsaoğlu, İsmail İnan, Kahraman Altuntaş, Seykan Gülen ve Hasan Basri Halisçelik olmak üzere 5 aday yarıştı.

        Serdar İsaoğlu ve İsmail İnan 558'er oy alarak sicil kurulu başkanlığı için diğer adayları geride bıraktı.

        Divan Başkanı Hakan Orhan, iki başkan adayı ile görüşme yaptı. Tüzükte eşitlik halinde ne yapılacağı ile ilgili bir madde bulunmadığından dolayı iki aday, kura çekimine gidilmesi konusunda anlaştı.

        Divan Başkanı Orhan, spor salonunda bulunan kupa içinde her iki ismin yazılı bulunduğu kağıtların yer aldığı kurada Serdar İsaoğlu'nu çekti.

        İsaoğlu'nun destekleyenler kura çekiminin ardından büyük sevinç yaşadı.

        İsmail İnan da İsaoğlu'nu tebrik ederek salondan ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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