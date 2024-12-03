Of'ta Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi
Trabzon'un Of ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program organize edildi.
Trabzon'un Of ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program organize edildi.
Of Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Yakup Türköz Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri çeşitli gösteriler sundu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, herkesin engelli adayı olduğunu unutmaması gerektiğini belirterek, "Onun için engellileri anlamalı, onların hayatını kolaylaştırmalıyız. Engellilerin hayatını kolaylaştırma adına yapılacak daha çok işler var. Hepsinden önemlisi onları anlamalı, onları sahiplenmeliyiz." dedi.
Öğrencilerle pasta kesen Kabahasanoğlu, organizasyonda emeği geçerleri kutladı.
Programa, Of Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hasan Tekke, Okul Müdürü Hüseyin Aygün, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
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