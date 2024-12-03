Ortahisar Belediye Başkanı Kaya, "En Mutlu Köy" yerleşkesinin özel çalışanlarıyla buluştu

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "En Mutlu Köy" yerleşkesinin özel çalışanları ve aileleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Kaya, özel gereksinimli bireyler için herkesin üzerine görevler düştüğünü belirterek, onlardan ilgi, sevgi ve merhametin eksik edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Özel gereksinimli bireylerin önemine işaret eden Kaya, şunları kaydetti:

"Bu güzel yavrularımız hepimize emanet, onlarla dayanışma içinde, onlarla sevgi ve nezaket içerisinde yaşamı kolaylaştırmamız mümkün. Bu sadece temiz yürekle, sevgiyle, merhametle, ilgiyle olacak bir şey. Bütün yurttaşlarımızı bu ilgiyi, bu sevgiyi, bu merhameti ve güzelliği hiç kimseden esirgememeye davet ediyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyoruz. Ellerimizi hep birlikte sevgiye, farkındalığa, paylaşmaya barışa ve kardeşliğe uzatıyoruz."