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        Doğu Karadeniz'in 11 aylık Türk somonu ihracatı 178,5 milyon doları aştı

        Doğu Karadeniz'den Ocak-Kasım 2024'te yapılan Türk somonu ihracatı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 23 artarak 178 milyon 574 bin 917 dolara yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 14:33 Güncelleme: 05.12.2024 - 14:33
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        Doğu Karadeniz'in 11 aylık Türk somonu ihracatı 178,5 milyon doları aştı
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        Doğu Karadeniz'den Ocak-Kasım 2024'te yapılan Türk somonu ihracatı, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 23 artarak 178 milyon 574 bin 917 dolara yükseldi.

        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, bu yılın 11 ayında bölgeden 20 ülkeye 29 bin 189 ton Türk somonu ihraç edildiğini söyledi.

        İhracattan 178 milyon 574 bin 917 dolar gelir sağlandığına işaret eden Kalyoncu, ihracatın, 24 bin 103 ton karşılığı 144 milyon 600 bin 557 dolar kazanılan geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 21, değerde yüzde 23 arttığını belirtti.

        Kalyoncu, Türk somonu ihracatında Rusya Federasyonu'nun başı çektiğini kaydederek, "Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya ve Vietnam en fazla dış satım yapılan 3 ülke oldu. Bu dönem Rusya Federasyonu'na 130 milyon 398 bin 360, Beyaz Rusya'ya 17 milyon 33 bin 304, Vietnam'a da 16 milyon 730 bin 113 dolarlık Türk somonu ihraç edildi." dedi.

        Bölge ihracatının 112 milyon 137 bin 217 dolarlık kısmının Trabzon'dan gerçekleştirildiğine dikkati çeken Kalyoncu, "İlimizden bu dönem Rusya Federasyonu, Vietnam ve Beyaz Rusya başta olmak üzere 15 ülkeye somon ihraç edildi." diye konuştu.

        Saffet Kalyoncu, yılı ihracat artışıyla tamamlayacakları ve yeni yıla çok daha güzel rakamlarla giriş yapacaklarına inandığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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