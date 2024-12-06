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        Geleceğin sağlıkçıları, acil tıp teknisyeni ile mesleğe hazırlanıyor

        DUYGU AVUNDUK - Trabzon Ambulans Servisi Başhekimliğinde görevli acil tıp teknisyeni Mustafa Bilgin, meslektaşlarının yanı sıra üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğrencilere sahadaki tecrübelerini aktarıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 11:09 Güncelleme: 06.12.2024 - 11:09
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        Geleceğin sağlıkçıları, acil tıp teknisyeni ile mesleğe hazırlanıyor
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        DUYGU AVUNDUK - Trabzon Ambulans Servisi Başhekimliğinde görevli acil tıp teknisyeni Mustafa Bilgin, meslektaşlarının yanı sıra üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğrencilere sahadaki tecrübelerini aktarıyor.

        Vakfıkebir Sağlık Meslek Lisesi'nden mezun Bilgin, 2004'te başladığı meslek hayatında çok sayıda vakaya giderek müdahalede bulundu.

        Hizmet içi eğitimlerde tecrübelerini meslektaşlarına aktaran Bilgin, görevlendirmeyle de 8 yıldır üniversitelerin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Paramedik Bölümünde uygulama derslerine giriyor.

        Bilgin, AA muhabirine, doktor akrabasının tavsiyesiyle lisede sağlık alanına yöneldiğini, mesleğe başladıktan sonra da eğitimine devam ederek, lisans ve yüksek lisansını tamamladığını söyledi.

        Ambulans sürüş güvenliği, temel modül, travmalarda, çocuklarda ve erişkinlerde ileri yaşam desteği gibi eğitimlere katılarak sertifika aldığını anlatan Bilgin, 2009'dan beri meslektaşlarına eğitim verdiğini belirtti.

        Bilgin, hala ilk günkü heyecanla çalıştığını dile getirerek, "Meslekte yaşadıklarım anlatmakla bitmez ama özellikle 6 Şubat depremlerinde Nur Dağı'nda yaşadıklarımı hatırlamak bile istemiyorum. Yaşadığımız çok kötü şeyler vardı ama güzel anılar da oldu. Çıkarttığımız 5 kişilik aile depremden bir yıl sonra bizi ziyarete geldi, o beni çok mutlu etti." dedi.

        Meslektaşlarını "hızır" olarak nitelendiren üç çocuk babası 42 yaşındaki Bilgin, "Ben vakaya giderken kendimi bu sıfatla nitelendirdiğim için hem çıkış hem gidiş hem de müdahale sırasında elimden gelen her şeyi yapıyorum. Bu, mesleki hazzın yanında duygusal hazzı da getiriyor." diye konuştu.

        Bilgin, insan hayatına dokunmanın verdiği mutluluğu, "Bu muhteşem bir şey. İnsanlar sizi gördüklerinde o yardım çağırısını gözlerinden okuyabiliyorsunuz. Siz de gidiyorsunuz, elinizden geleni yapıyorsunuz, anlatılmaz bir duygu." sözleriyle dile getirdi.

        Bilgilerini güncellemek ve göreve yeni başlayacak meslektaşlarının sahaya daha iyi hazırlanmasını sağlamak amacıyla Trabzon Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Avrasya Üniversitesi Paramedik Bölümünde uzman olarak eğitim verdiğine işaret eden Bilgin, "Onları en iyi şekilde acil sağlık hizmetleri ambulans çalışanı olarak yetiştirmeye çalışıyorum. Hayalim üniversitede öğretim görevlisi olmaktı ve bunu burada gerçekleştiriyorum. Sahadaki tüm vakaları, örnekleri anlatıyorum." ifadesini kullandı.

        Paramedik bölümü öğrencisi Sudenaz Kazancı, her hafta derse girerken, "Mustafa hocadan acaba ne öğreneceğim, nasıl bir vakayla karşılaşacağım, nasıl bir tepki vereceğim?" diye düşündüğünü anlattı.

        Şura Şimşek, "Ders işliyor gibi değil de sahada bir vakaya müdahale ediyor gibi oluyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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