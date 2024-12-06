Geleceğin sağlıkçıları, acil tıp teknisyeni ile mesleğe hazırlanıyor

DUYGU AVUNDUK - Trabzon Ambulans Servisi Başhekimliğinde görevli acil tıp teknisyeni Mustafa Bilgin, meslektaşlarının yanı sıra üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğrencilere sahadaki tecrübelerini aktarıyor.

Vakfıkebir Sağlık Meslek Lisesi'nden mezun Bilgin, 2004'te başladığı meslek hayatında çok sayıda vakaya giderek müdahalede bulundu.

Bilgin, hala ilk günkü heyecanla çalıştığını dile getirerek, "Meslekte yaşadıklarım anlatmakla bitmez ama özellikle 6 Şubat depremlerinde Nur Dağı'nda yaşadıklarımı hatırlamak bile istemiyorum. Yaşadığımız çok kötü şeyler vardı ama güzel anılar da oldu. Çıkarttığımız 5 kişilik aile depremden bir yıl sonra bizi ziyarete geldi, o beni çok mutlu etti." dedi.

Meslektaşlarını "hızır" olarak nitelendiren üç çocuk babası 42 yaşındaki Bilgin, "Ben vakaya giderken kendimi bu sıfatla nitelendirdiğim için hem çıkış hem gidiş hem de müdahale sırasında elimden gelen her şeyi yapıyorum. Bu, mesleki hazzın yanında duygusal hazzı da getiriyor." diye konuştu.

Bilgin, insan hayatına dokunmanın verdiği mutluluğu, "Bu muhteşem bir şey. İnsanlar sizi gördüklerinde o yardım çağırısını gözlerinden okuyabiliyorsunuz. Siz de gidiyorsunuz, elinizden geleni yapıyorsunuz, anlatılmaz bir duygu." sözleriyle dile getirdi.