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        CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Trabzon'da konuştu:

        CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Daha yumuşak, daha çok vatandaşı toplayan ama iktidara karşı sert kararlı bir muhalefeti hep beraber yapmak zorundayız çünkü Türkiye'nin bir umuda ihtiyacı var." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 17:19 Güncelleme: 07.12.2024 - 17:25
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        CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Trabzon'da konuştu:
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        CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Daha yumuşak, daha çok vatandaşı toplayan ama iktidara karşı sert kararlı bir muhalefeti hep beraber yapmak zorundayız çünkü Türkiye'nin bir umuda ihtiyacı var." dedi.

        Günaydın, CHP Trabzon İl Başkanlığınca Ortahisar Belediyesi Salonunda gerçekleştirilen, 1. Danışma Kurulu Toplantısında, 101 yıllık siyasal bir partinin mensupları olduklarını söyledi.

        Bunun çok büyük bir sorumluluk olduğunu belirten Günaydın, "Bu sorumluluğun Türkiye'de demokrasiyle ve millet iradesiyle doğrudan bir ilişkisi vardır. Bunu unutmamalıyız." diye konuştu.

        Günaydın, CHP'nin 1950'den bu yana istisnai koalisyon dönemleri hariç iktidar olamadığını ancak buna rağmen dağılmayan bir siyasal parti olduğunu ifade ederek, "2002'nin kasımında iktidar oldu AKP tek başına ve 22-23 yıldır bu iktidarını sürdürüyor. Arkadaşlar özeleştiri yapma zamanı değil mi? Eğer onlar 22-23 yıldır iktidar olmuşsa, muhalefetin ve muhalefetin ana amiral gemisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin de kendisine bir dönmesi ve bakması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

        Erken seçim yapabilmek için Mecliste 360 milletvekiline ihtiyaç olduğunu anımsatan Günaydın, "AKP'nin, Cumhur İttifakı'nın toplam milletvekili sayısı 320, muhalefetin de toplam milletvekili sayısı 220, demek ki hiç kimsenin tek başına erken seçim yapmak için yeterli milletvekili sayısı yok. Ne yapmak lazım bunun için? O hükümeti erken seçime zorlamak lazım." ifadesini kullandı.

        Günaydın, çeşitli illerde mitingler düzenlediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

        "Bu parti birinci parti oldu, sokakta dolaşmaya devam ediyor, miting yapmaya devam ediyor, Mecliste her türlü etkin muhalefetin içerisinde olmaya devam ediyor. Ancak artık önümüzde 37,8'in yetmediği bir düzlem var. Eğer Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaksak, bu hükümet sistemi içerisinde 50+1'i bulmak zorundayız. Bu nedenle 17 milyon insanın oy vermesi yeterli bir şey değildir, bizim bu oyumuzu çok daha yukarıya çıkartmamız lazım."

        Parti programını yenilemeleri ve iktidar olduktan sonra uygulayacakları programı yazarak vatandaşa güven vermeleri gerektiğini belirten Günaydın, "Bu bağlamda, ben bu kurultay çalışmalarını, bu parti programı çalışmalarını son derece önemsiyorum. Daha yumuşak, daha çok vatandaşı toplayan ama iktidara karşı sert kararlı bir muhalefeti hep beraber yapmak zorundayız çünkü Türkiye'nin bir umuda ihtiyacı var." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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