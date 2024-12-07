CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Trabzon'da konuştu:

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Daha yumuşak, daha çok vatandaşı toplayan ama iktidara karşı sert kararlı bir muhalefeti hep beraber yapmak zorundayız çünkü Türkiye'nin bir umuda ihtiyacı var." dedi.

Günaydın, CHP Trabzon İl Başkanlığınca Ortahisar Belediyesi Salonunda gerçekleştirilen, 1. Danışma Kurulu Toplantısında, 101 yıllık siyasal bir partinin mensupları olduklarını söyledi.

Bunun çok büyük bir sorumluluk olduğunu belirten Günaydın, "Bu sorumluluğun Türkiye'de demokrasiyle ve millet iradesiyle doğrudan bir ilişkisi vardır. Bunu unutmamalıyız." diye konuştu.

Günaydın, CHP'nin 1950'den bu yana istisnai koalisyon dönemleri hariç iktidar olamadığını ancak buna rağmen dağılmayan bir siyasal parti olduğunu ifade ederek, "2002'nin kasımında iktidar oldu AKP tek başına ve 22-23 yıldır bu iktidarını sürdürüyor. Arkadaşlar özeleştiri yapma zamanı değil mi? Eğer onlar 22-23 yıldır iktidar olmuşsa, muhalefetin ve muhalefetin ana amiral gemisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin de kendisine bir dönmesi ve bakması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.