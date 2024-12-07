Hentbol: Erkekler Süper Lig
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Güneysu'yu 40-38 yendi.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Güneysu'yu 40-38 yendi.
Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Beşirli Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Güneysu'yu ağırladı.
İlk yarıyı 20-18 önde tamamlayan ev sahibi takım, salondan 40-38 galip ayrıldı.
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