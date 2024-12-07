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        Hentbol: Erkekler Süper Lig

        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Güneysu'yu 40-38 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 17:48 Güncelleme: 07.12.2024 - 17:48
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        Hentbol: Erkekler Süper Lig
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        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 13. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Güneysu'yu 40-38 yendi.

        Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Beşirli Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Güneysu'yu ağırladı.

        İlk yarıyı 20-18 önde tamamlayan ev sahibi takım, salondan 40-38 galip ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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