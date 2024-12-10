Trabzon'da ortaokul öğrencileri, Türkiye'nin yerli ve milli ürünlerini tuvale yansıttı

DUYGU AVUNDUK - Trabzon'da ortaokul öğrencileri, Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji ürünlerini tuvale resmetti.

Atatürk Ortaokulu görsel sanatlar öğretmeni Burcu Öncel, Türkiye Cumhuriyeti'nde bugüne dek hayata geçirilen milli ve yerli projeleri öğrencileriyle resmetmeye karar verdi.

Bu hayalini 3 ay önce hayata geçiren Öncel, 8'inci sınıfta eğitim gören, resme yetenekli 17 öğrenciyle çalışmalara başladı.

Proje için haftada bir gün okulda öğrencileriyle bir araya gelen Öncel, ilk otomobil Devrim, hızlı tren, Anadol, GÖKTÜRK-2, AKINCI, Hürkuş, ATAK-2 ve Togg gibi 20 yerli üretimi tuvale resmetti. Öğrencilerin resimlerinin yer aldığı sergi, 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası'nda Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gezilebilecek. - "Savunma sanayide, milli teknolojide çok ilerlemiş durumdayız"

Burcu Öncel, AA muhabirine, projeye, Yerli Malı Haftası'na farklı bakış açısı getirmek amacıyla karar verdiğini söyledi. Haftayı farklı açıdan ele almak istediğini belirten Öncel, "Yerli ve milli üretimi, Türk mühendislerin bu konudaki tasarımları ve çalışmalarını gördükçe bunun daha gerekli olduğuna karar verdim." dedi.

Öncel, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yapılanlardan başlayarak, 1920'lerdeki Vecihi Hürkuş'un VECİHİ K-VI'sından 2024'te TUSAŞ'ın tasarladığı Hürkuş Eğitim Uçağı'na kadar bir yolculuğa çıktıklarını ifade etti. Öğrencilerin çok emek verdiğini, ortaya çok güzel işler çıktığını anlatan Öncel, öğrencilerin haberlerde ve sosyal medyada tanıtımını gördükleri yerli ve milli eserleri gözlemleyerek tuvale yansıttıklarını belirtti.

Öncel, "Benim için de çok iyi oldu, bu süreçte araştırmalara girdim. Neler yapılmış, nasıl olmuş? Beni de besleyen, çok güzel bir süreç oldu. Savunma sanayide, milli teknolojide çok ilerlemiş durumdayız, güzel iş çıktı." ifadelerini kullandı. Resimleri "Geçmişten Geleceğe Türk İcatları" sloganıyla 12 Aralık Perşembe günü Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde sergilemeye hazırlandıklarını bildiren Öncel, sergiyi farklı okullarda öğrencilerle buluşturmayı planladıklarını kaydetti.

Burcu Öncel, yaptıkları resimlerle Milli Eğitim Bakanlığının "Her Okulun Projesi Olsun" proje yarışmasına da katılacaklarını sözlerine ekledi. - "Onları yakından görmeyi çok isterim" Öğrencilerden Yusuf Keleş ise resimleri öğretmeninin desteğiyle yaptıklarını ifade ederek, "İlk kez bizim yapmamız güzel bir şey, yaparken mutlu oldum. Kimi projeleri çok sevdim, onları yakından görmeyi çok isterim." diye konuştu.