Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanında oyuncular, dinamik ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. Dar alan oyunla devam eden günün ikinci antrenmanı, taktik çalışması ile sona erdi.

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