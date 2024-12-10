Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanında oyuncular, dinamik ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. Dar alan oyunla devam eden günün ikinci antrenmanı, taktik çalışması ile sona erdi.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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