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        Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 19:45 Güncelleme: 10.12.2024 - 19:55
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        Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanında oyuncular, dinamik ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. Dar alan oyunla devam eden günün ikinci antrenmanı, taktik çalışması ile sona erdi.

        Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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