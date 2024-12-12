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        Trabzon'da kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı

        Trabzon Valiliği, il genelinde etkili olacağı tahmin edilen kuvvetli rüzgara karşı uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 10:36 Güncelleme: 12.12.2024 - 10:36
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        Trabzon'da kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı
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        Trabzon Valiliği, il genelinde etkili olacağı tahmin edilen kuvvetli rüzgara karşı uyarıda bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamada, kuvvetli rüzgarın Trabzon ve çevresinde 16 Aralık Pazartesi gününe kadar etkisini sürdüreceği belirtildi.

        Açıklamada, "Bu nedenle vatandaşlarımızın sahil hattında bulunmamaları, denize yaklaşmamaları, küçük tekneler ve balıkçı tekneleri ile denize açılmamaları konularında dikkatli ve tedbirli olmaları can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir." ifadesine yer verildi.

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