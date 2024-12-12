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        Trabzon'da olumsuz hava koşulları hamsi fiyatlarını yükseltti

        Doğu Karadenizli balıkçıların yağışlı hava nedeniyle denize açılamaması hamsi fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 15:07 Güncelleme: 12.12.2024 - 15:07
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        Trabzon'da olumsuz hava koşulları hamsi fiyatlarını yükseltti
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        Doğu Karadenizli balıkçıların yağışlı hava nedeniyle denize açılamaması hamsi fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

        Ortahisar ilçesindeki Trabzon Balık Pazarı'ndaki balıkçıların önceki gün 50 liraya sattığı hamsinin kilogram fiyatı, bugün 150 liraya yükseldi.

        Yağışlı hava nedeniyle denize açılmakta zorluk yaşayan balıkçıların kısıtlı miktarda avlayabildiği hamsi, fiyatı artmasına rağmen vatandaşların ilk tercihleri arasında yer aldı.

        Havanın daha da soğumasının ardından hamsinin bol miktarda avlanabileceği günleri bekleyen balıkçılar, istavritin kilogramını 75, mezgidin ise 100 liradan satıyor.

        Balıkçı Turgay Memiş, AA muhabirine, fiyatların hava şartlarından dolayı yükseldiğini söyledi.

        İnsanların ilgisinden yine de memnun olduklarını dile getiren Memiş, şöyle konuştu:

        "Kilogramını 75-100 liradan sattığımız hamsinin bugün kasası 2 bin lira. Bu fiyatın da vatandaş için normal olduğunu düşünüyorum. Geçen sene palamut çoktu, peşinden hamsi geldi. Bu yıl palamut genellikle Batı Karadeniz tarafından geldi. Trabzon ve çevresinden bu sene güzel hamsi avlanıyor. Son 15 yılın en güzel hamsi, mezgit ve istavriti bu sene çıktı diyebilirim."

        Gökmen Aydın ise hamsinin bugün az avlandığına işaret ederek, "Kasa fiyatı pahalı olduğu için satışa da yansıdı. İnşallah bundan sonra daha bol çıkar ve vatandaş da yer. Bu fiyatların da normal olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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