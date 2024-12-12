Trabzon'da inşaatta çökme meydana geldi
Trabzon'da bir inşaatta göçük meydana geldi.
Trabzon'da bir inşaatta göçük meydana geldi.
Ortahisar ilçesinin Deliklitaş mevkisindeki inşaatta tabla çöktü. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce demir ve kalasların altından çıkartılan 3 işçi hastanelere sevk edildi, bir işçiyi arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.
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