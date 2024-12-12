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        Trabzon'da inşaatta çökme meydana geldi

        Trabzon'da bir inşaatta göçük meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 16:35 Güncelleme: 12.12.2024 - 16:39
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        Trabzon'da inşaatta çökme meydana geldi
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        Trabzon'da bir inşaatta göçük meydana geldi.

        Ortahisar ilçesinin Deliklitaş mevkisindeki inşaatta tabla çöktü. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce demir ve kalasların altından çıkartılan 3 işçi hastanelere sevk edildi, bir işçiyi arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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