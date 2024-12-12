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        GÜNCELLEME - Trabzon'da inşaatta çökme meydana geldi, 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı

        Trabzon'da inşaatta meydana gelen çökme sonucu bir işçi yaşamını yitirdi, 3 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 16:35 Güncelleme: 12.12.2024 - 16:35
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        GÜNCELLEME - Trabzon'da inşaatta çökme meydana geldi, 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı
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        Trabzon'da inşaatta meydana gelen çökme sonucu bir işçi yaşamını yitirdi, 3 işçi yaralandı.

        Ortahisar ilçesinin Deliklitaş mevkisindeki inşaatta akşam saatlerinde çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD, UMKE, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Enkazdan çıkartılan işçiler Fuat K, Murat M. ve Ali M. hastanelere sevk edildi.

        Bir işçinin enkaz altında kaldığı bilgisi üzerine ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. İş makineleri yardımıyla enkaz kaldırılırken bir yandan da arama kurtarma köpeğiyle alanda çalışma yapıldı.

        Ekipler, cep telefonu aranarak yeri tespit edilen 52 yaşındaki işçi Ali D'nin cansız bedenine ulaştı.

        Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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