GÜNCELLEME - Trabzon'da inşaatta çökme meydana geldi, 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı

Bir işçinin enkaz altında kaldığı bilgisi üzerine ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. İş makineleri yardımıyla enkaz kaldırılırken bir yandan da arama kurtarma köpeğiyle alanda çalışma yapıldı.

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