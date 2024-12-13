Ortahisar Futbol Spor Kulübü'nde hedef üst lig

Türkiye Bölgesel Amatör Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Ortahisar Futbol Spor Kulübü Başkanı Tayfun Yurtsever, hedeflerinin üst liglerde mücadele etmek olduğunu belirtti.

Yurtsever, yaptığı yazılı açıklamada, mütevazi bir bütçeyle kurulan ve tamamının Ortahisarlı gençlerinden oluşan mavi-beyazlı ekibin şampiyonlukta iddialı duruma geldiğini vurguladı.

Ortahisar ilçesinde futbol ve salon sporlarının yapılabileceği, gelir gider dengesini kendi imkanlarıyla sağlayabileceği örnek bir tesis kurmak gayesinde olduklarının altını çizen Yurtsever, şunları kaydetti:

"Mavi-beyazlı ekibin başta Onursal Başkanımız Salih Cora olmak üzere, 25 kişilik birbirinden kıymetli yöneticinin birlikteliği ile yolumuza devam ediyoruz. İnanıyoruz ki şehrimize ve ilçemize sporun kardeşliğini, birleştirici gücünü yaşatıp yükselişimize devam edeceğiz."