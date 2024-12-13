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        "1. Uluslararası Trabzon Marka Ürünleri Fuarı"nın açılışı yapıldı

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Kalkınma İş Adamları ve Girişimciler Derneği (TÜMKİAD) işbirliğinde düzenlenen "1. Uluslararası Trabzon Marka Ürünleri Fuarı"nın açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 13:35 Güncelleme: 13.12.2024 - 14:05
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        "1. Uluslararası Trabzon Marka Ürünleri Fuarı"nın açılışı yapıldı
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Kalkınma İş Adamları ve Girişimciler Derneği (TÜMKİAD) işbirliğinde düzenlenen "1. Uluslararası Trabzon Marka Ürünleri Fuarı"nın açılışı gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, açılışta yaptığı konuşmada, Yeni Mahalle Fuar Alanı'nda daha önce de yoğun katılımla Kitap Fuarı düzenlediklerini söyledi.

        Genç, TÜMKİAD'ın marka ürünleri Trabzonlularla buluşturmayı planladığını dile getirerek, "Daha uygun fiyata hemşehrilerimizle buluşturmak amacıyla bir giyim fuarı talebi oldu. Bu talebi uygun gördük. Bugün de açılışını hep beraber gerçekleştiriyoruz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

        Belediye olarak esnaf veya tüccarlarla rekabet etmek, yarışmak gibi bir niyetleri olmadığını vurgulayan Genç, "Buradaki amacımız tıpkı TRAMAR'da olduğu gibi özellikle marka ürünlerin daha uygun fiyatla vatandaşlarımızla buluşmasını sağlamak. Hemşehrilerimize bir destek olacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

        TÜMKİAD İl Başkanı Ahmet Salih Kırımlıoğlu da Trabzon'da bir ilki birlikte gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Trabzon'umuza hayırlı olsun. Bundan sonra inşallah daha güzel projelere imza atacağız." ifadesini kullandı.

        Konuşmaların ardından 8 firma ve 100'ün üzerinde markanın yer aldığı fuarın açılış kurdelesi, Genç ve beraberindekiler tarafından kesildi. Trabzon Kanuni Mehteran Takımı'nın gösteri sunduğu açılışta, katılımcılar fuarı gezdi.

        Giyim, ayakkabı, halı ve kozmetik ürünlerinin indirimli satışa sunulduğu fuar, 10.00-22.00 saatleri arasında 20 Ocak Pazartesi gününe kadar açık kalacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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