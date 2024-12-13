"1. Uluslararası Trabzon Marka Ürünleri Fuarı"nın açılışı yapıldı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Kalkınma İş Adamları ve Girişimciler Derneği (TÜMKİAD) işbirliğinde düzenlenen "1. Uluslararası Trabzon Marka Ürünleri Fuarı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, açılışta yaptığı konuşmada, Yeni Mahalle Fuar Alanı'nda daha önce de yoğun katılımla Kitap Fuarı düzenlediklerini söyledi.

Genç, TÜMKİAD'ın marka ürünleri Trabzonlularla buluşturmayı planladığını dile getirerek, "Daha uygun fiyata hemşehrilerimizle buluşturmak amacıyla bir giyim fuarı talebi oldu. Bu talebi uygun gördük. Bugün de açılışını hep beraber gerçekleştiriyoruz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Belediye olarak esnaf veya tüccarlarla rekabet etmek, yarışmak gibi bir niyetleri olmadığını vurgulayan Genç, "Buradaki amacımız tıpkı TRAMAR'da olduğu gibi özellikle marka ürünlerin daha uygun fiyatla vatandaşlarımızla buluşmasını sağlamak. Hemşehrilerimize bir destek olacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.