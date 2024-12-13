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        Trabzon'da çöken inşaatın enkazında hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi

        Trabzon'da inşaatta meydana gelen çökme sonucu hayatını kaybeden işçinin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 14:43 Güncelleme: 13.12.2024 - 14:55
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        Trabzon'da çöken inşaatın enkazında hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi
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        Trabzon'da inşaatta meydana gelen çökme sonucu hayatını kaybeden işçinin cenazesi toprağa verildi.

        Ortahisar ilçesinin Deliklitaş mevkisinde dün akşam saatlerinde çöken inşaatın enkazında yaşamını yitiren 52 yaşındaki Ali Dokuzparmak için Akçaabat ilçesine bağlı Adacık Mahallesi'ndeki Şehittepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Törene, Dokuzparmak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve vatandaşlar katıldı.

        İki çocuk babası Dokuzparmak'ın cenazesi, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki mezarlıkta defnedildi.

        Dokuzparmak'ın hayatını kaybettiği olayda yaralanan 3 işçi de hastanede tedavi altına alınmıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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