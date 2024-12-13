Trabzon'da çöken inşaatın enkazında hayatını kaybeden işçinin cenazesi defnedildi

Törene, Dokuzparmak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve vatandaşlar katıldı.

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