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        Trabzon'da "Medeniyet Söyleşileri" programı düzenlendi

        Trabzon'da, "Medeniyet Söyleşileri" adlı program organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 23:15 Güncelleme: 13.12.2024 - 23:33
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        Trabzon'da "Medeniyet Söyleşileri" programı düzenlendi
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        Trabzon'da, "Medeniyet Söyleşileri" adlı program organize edildi.

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez "Temel Hak ve Hürriyetlerin Anayasa Mahkemesi Kararlarına Yansıması", Anayasa Mahkemesi Üyesi Selahaddin Menteş ise "Hukuk ve Adalet: İki Yakayı Bir Araya Getirmek" başlığı altında konuşma yaptı.

        Hakyemez, Türkiye'nin ifade hürriyeti noktasında önemli mesafeler katettiğini söyledi.

        Türk Ceza Kanunu'nda 1970'li yıllarda ifade hürriyetini kısıtlayan önemli maddeler olduğunu belirten Hakyemez, bazı örnekleri katılımcılarla paylaştı.

        "Herkesin ifade özgürlüğü vardır. Var ama bunu ifade edemedikten sonra bir işe yaramaz." ifadesini kullanan Hakyemez, medeni şekilde bir masanın etrafında oturup müzakereyi sonuna kadar götürmenin önemini vurguladı.

        Gazze'de yaşananlarla ilgili ABD, İngiltere ve Almanya gibi devletlerin insan hakları konusunda çifte standart uyguladığına işaret eden Hakyemez, bu kötü örneklerden etkilenmemek, insan haklarına daha sıkı sarılmak gerektiğini kaydetti.

        Hakyemez, Anayasa Mahkemesi'nde çok fazla bireysel başvuru olduğunu dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

        "2010'daki anayasa değişikliği bireysel başvuruyu Anayasa Mahkemesi'ne bir görev olarak verince, 2012'den itibaren Anayasa Mahkemesi'ne yoğun bir şekilde bireysel başvurular yapılmaya başlandı. Bugüne kadar 12 yıllık sürede 630 bin başvuru Anayasa Mahkemesi'nin önüne geldi. 630 bin başvurudan, 510-520 bini sonuçlandı. 120 bin bireysel başvuru var Anayasa Mahkemesi'nin önünde bekleyen. Bu sayı, çok yüksek bir sayıdır."

        Selahaddin Menteş, "Adalet beklentisi, özünde insan olmaktan kaynaklı mahkemelerde somut bir davası olsun ya da olmasın her insanın temel beklentilerinden biridir desek yanlış bir söz söylemiş olmayız herhalde." diye konuştu.

        Anadolu Gençlik Derneğince düzenlenen programa, Vali Aziz Yıldırım, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu ve davetliler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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