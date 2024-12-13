Trabzon'da "Medeniyet Söyleşileri" programı düzenlendi

Trabzon'da, "Medeniyet Söyleşileri" adlı program organize edildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez "Temel Hak ve Hürriyetlerin Anayasa Mahkemesi Kararlarına Yansıması", Anayasa Mahkemesi Üyesi Selahaddin Menteş ise "Hukuk ve Adalet: İki Yakayı Bir Araya Getirmek" başlığı altında konuşma yaptı.

"Herkesin ifade özgürlüğü vardır. Var ama bunu ifade edemedikten sonra bir işe yaramaz." ifadesini kullanan Hakyemez, medeni şekilde bir masanın etrafında oturup müzakereyi sonuna kadar götürmenin önemini vurguladı.

Türk Ceza Kanunu'nda 1970'li yıllarda ifade hürriyetini kısıtlayan önemli maddeler olduğunu belirten Hakyemez, bazı örnekleri katılımcılarla paylaştı.

Gazze'de yaşananlarla ilgili ABD, İngiltere ve Almanya gibi devletlerin insan hakları konusunda çifte standart uyguladığına işaret eden Hakyemez, bu kötü örneklerden etkilenmemek, insan haklarına daha sıkı sarılmak gerektiğini kaydetti.

Hakyemez, Anayasa Mahkemesi'nde çok fazla bireysel başvuru olduğunu dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu: