Trabzonspor, puan cetvelinde alışık olmadığı yerde bulunuyor

SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 16. haftasını düşme hattının bir puan üstünde 16 puanla 15. sırada kapatan Trabzonspor, tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor.

Bordo-mavili takım, 1974-75 sezonunda çıktığı ve 51 sezondur aralıksız mücadele ettiği Türkiye'nin en üst liginde genelde üst sıralarda yer aldı.

İlk yıllarında ligde fırtına gibi esen Trabzonspor, 1975-76, 1976-77, 1978-79, 1979-80, 1980-81, 1983-1984 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüslerken, 2021-2022 sezonunda 38 yıl sonra aynı başarıyı tekrarladı.

Ligi 7 kez 1. sırada tamamlayan Trabzonspor, 9'ar kez de ikincilik, üçüncülük ve dördüncülük elde ederek 34 sezon ilk 4 içerisinde yer alma başarısı gösterdi.

Beşer kez 5 ve 6, ikişer kez de 7 ve 9. sırada ligi bitiren Karadeniz ekibi, en kötü derecelerini ise birer kez 12 ve 14. olarak yaşadı.

- En kötü derecesi 2001-2002 sezonunda