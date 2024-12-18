Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, puan cetvelinde alışık olmadığı yerde bulunuyor

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 16. haftasını düşme hattının bir puan üstünde 16 puanla 15. sırada kapatan Trabzonspor, tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 11:05 Güncelleme: 18.12.2024 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, puan cetvelinde alışık olmadığı yerde bulunuyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 16. haftasını düşme hattının bir puan üstünde 16 puanla 15. sırada kapatan Trabzonspor, tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor.

        Bordo-mavili takım, 1974-75 sezonunda çıktığı ve 51 sezondur aralıksız mücadele ettiği Türkiye'nin en üst liginde genelde üst sıralarda yer aldı.

        İlk yıllarında ligde fırtına gibi esen Trabzonspor, 1975-76, 1976-77, 1978-79, 1979-80, 1980-81, 1983-1984 sezonlarında şampiyonluk ipini göğüslerken, 2021-2022 sezonunda 38 yıl sonra aynı başarıyı tekrarladı.

        Ligi 7 kez 1. sırada tamamlayan Trabzonspor, 9'ar kez de ikincilik, üçüncülük ve dördüncülük elde ederek 34 sezon ilk 4 içerisinde yer alma başarısı gösterdi.

        Beşer kez 5 ve 6, ikişer kez de 7 ve 9. sırada ligi bitiren Karadeniz ekibi, en kötü derecelerini ise birer kez 12 ve 14. olarak yaşadı.

        - En kötü derecesi 2001-2002 sezonunda

        Trabzonspor, lig tarihinde en kötü dönemini 2001-2002 sezonunda geçirdi.

        Karadeniz ekibi, 18 takımın mücadele ettiği 2021-2002 sezonunu düşme hattının 3 puan üzerinde 14. sırada tamamladı.

        Bordo-mavili takım, söz konusu sezonun 16. haftasını ise 22 puanla 8. sırada bitirdi.

        - Hafta sonu düşme hattına girme olasılığı

        Trabzonspor, ligin 17. haftasında 14 puanla 17. sırada bulunan Sipay Bodrum'u konuk edecek.

        Karadeniz ekibi, 22 Aralık Pazar günü oynanacak bu karşılaşmayı kaybetmesi halinde düşme hattına gerileyecek.

        Bordo-mavili takım, berabere kalması ve 16. sırada yer alan Bellona Kayserispor'un sahasında Galatasaray'ı yenmesi durumunda yine düşme hattına girecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kırmızı Kitap"ta sona doğru!
        "Kırmızı Kitap"ta sona doğru!
        Ev yangınında karı-koca öldü!
        Ev yangınında karı-koca öldü!
        Kanada'da 'vergi tatili' başladı
        Kanada'da 'vergi tatili' başladı
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        Cimbom büyük oynuyor!
        Cimbom büyük oynuyor!
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        "Az kalsın öbür tarafa gidiyordum"
        "Az kalsın öbür tarafa gidiyordum"
        Araçlar alev aldı, uyurken hayatını kaybetti!
        Araçlar alev aldı, uyurken hayatını kaybetti!
        Kataloglu 'VIP' eskort çetesine operasyon!
        Kataloglu 'VIP' eskort çetesine operasyon!
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        İşte FIFA The Best ödülleri!
        İşte FIFA The Best ödülleri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Trump Trudeau'ya "vali" şeklinde seslendi
        Trump Trudeau'ya "vali" şeklinde seslendi
        Rus generalin öldürülmesinin sonuçları neler olacak?
        Rus generalin öldürülmesinin sonuçları neler olacak?
        Evde çalışanların hakları
        Evde çalışanların hakları

        Benzer Haberler

        Tunuslu eşiyle 5 ay evli kaldı, 2 yıldır boşanamıyor
        Tunuslu eşiyle 5 ay evli kaldı, 2 yıldır boşanamıyor
        Trabzonlu gençlerin dezenformasyon temalı kısa filminin galası yapıldı
        Trabzonlu gençlerin dezenformasyon temalı kısa filminin galası yapıldı
        Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı İskender, MHK'nin istifa etmesi gerekt...
        Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı İskender, MHK'nin istifa etmesi gerekt...
        Trabzonspor'dan Sipay Bodrum FK maçının bilet fiyatlarına düzenleme
        Trabzonspor'dan Sipay Bodrum FK maçının bilet fiyatlarına düzenleme
        Hazine ve Maliye Bakanlığı Hukuk Müşaviri Faruk Çakmak'ın cenazesi toprağa...
        Hazine ve Maliye Bakanlığı Hukuk Müşaviri Faruk Çakmak'ın cenazesi toprağa...
        Trabzon'da Hafif Raylı Ulaşım Sistemi Projesi'nin uygulanması planlanan güz...
        Trabzon'da Hafif Raylı Ulaşım Sistemi Projesi'nin uygulanması planlanan güz...