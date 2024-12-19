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        Trabzon'da "Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında çalışmalar sürüyor

        Sağlık Bakanlığınca yürütülen "Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında Trabzon'daki hastanelerde de normal doğumu teşvik amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 13:42 Güncelleme: 19.12.2024 - 13:42
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        Trabzon'da "Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında çalışmalar sürüyor
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        Sağlık Bakanlığınca yürütülen "Normal Doğum Eylem Planı" kapsamında Trabzon'daki hastanelerde de normal doğumu teşvik amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

        Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Rıza Aydın, AA muhabirine, amaçlarının sezaryen oranlarını azaltarak normal doğumu artırmak olduğunu söyledi.

        Normal doğum ağrısından endişe eden gebeler arasından uygun hastaların seçildiğini belirten Aydın, hekim gözetiminde "epidural" ve "suda doğumu" özendirmeye çalıştıklarını, bunu da gebe okuluyla pekiştirdiklerini kaydetti.

        Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Recep Erin de son yıllarda yapılan çalışmalar sonucunda normal doğum sayısında ciddi artışlar görmeye başladıklarını anlattı.

        Anne adaylarını bilinçlendirmeye yönelik il merkezinin yanı sıra hemen hemen her ilçede gebe okulu açıldığını, konuya ilişkin bilgi içeren eğitim materyalleri hazırlandığını dile getiren Erin, "Doğumhanedeki tüm ekibimiz, ebelerimiz hepsi çok tecrübeli." dedi.

        Normal doğumun önemine dikkati çeken Erin, "Normal doğumun insan hayatında doğumdan ölüme kadar ciddi etkisi var. Mikrobiyota denilen bir sistem var, insan vücudunda dolaşan mikroorganizmalar, aslında insanoğlu bundan ibarettir. Bunu da sağlayan asıl doğal doğumdur. Doğal doğum olursa bebeğin mikrobiyata sistemi erken oluşur. Doğal doğum olursa bebek hastalıklara karşı daha bağışık, daha dirençli bir hayat sürebiliyor." ifadelerini kullandı.

        Trabzon'da yılda 12 bine yakın doğum gerçekleştiğini belirten Erin, şunları kaydetti:

        "Yaklaşık yarısı hastanemizde gerçekleşiyor. Bu rakamları da ay bazına bölersek 300-400'e yakın doğum var. Bunların da yüzde 60-70'inden fazlası normal doğumları oluşturuyor. Oranlar artıyor, yüzlerimiz de gülüyor. Halkımızdan şunu bekliyoruz, doğal olan doğal doğumdur, onu asla terk etmesinler. Doktorlarına, ebelerine güvensinler, doğum için yattıklarında biz uygun şekilde takiplerini yapıp onların rahat etmeleri için uygun koşulları sağlayacağız. Sorun olduğunda biz buradayız. O konuda rahat olsunlar. Doğumu yapacak anne adayının bunun bilincinde olmasını istiyoruz. Biz destek için buradayız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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