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        Trabzonsporlu Denis Draguş'un dizinde ödem ve dış yan bağında zorlanma tespit edildi

        Trabzonspor, Galatasaray maçında sakatlanan futbolcu Denis Draguş'un sağ diz dış yan bağında zorlanma ve ödem tespit edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 15:12 Güncelleme: 19.12.2024 - 15:12
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        Trabzonsporlu Denis Draguş'un dizinde ödem ve dış yan bağında zorlanma tespit edildi
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        Trabzonspor, Galatasaray maçında sakatlanan futbolcu Denis Draguş'un sağ diz dış yan bağında zorlanma ve ödem tespit edildiğini bildirdi.

        Bordo-mavili kulübün Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, yaptığı yazılı açıklamada, "Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 16. haftasında Galatasaray ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanan futbolcumuz Denis Draguş'un yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ diz dış yan bağında zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır." ifadesini kullandı.

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