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        Trabzonspor, sadece evinde maç kazandı

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık bölümünü sahasında Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yenerek tamamlayan Trabzonspor, sahasında 15, deplasmanda 4 puan topladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 11:19 Güncelleme: 23.12.2024 - 11:19
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        Trabzonspor, sadece evinde maç kazandı
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        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık bölümünü sahasında Sipay Bodrum FK'yi 1-0 yenerek tamamlayan Trabzonspor, sahasında 15, deplasmanda 4 puan topladı.

        Ligin 17 haftalık ilk bölümünde 16 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyetle hanesine 19 puan yazdıran Karadeniz ekibi, alt sıralarda yer alarak taraftarına hayal kırıklığı yaşattı.

        Sezonun 17. haftasına kadar sadece seyircisi önünde maç kazanabilen Trabzonspor, 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve bir mağlubiyetle sahasında 15 puan topladı.

        Bordo-mavili ekip, 8 deplasman maçında hiç galip gelemezken 17 haftalık bölümü, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet sonucunda dış sahadan taşıdığı 4 puanla kapattı.

        - Deplasmanda attığından fazlasını yedi

        Ligde oynadığı 16 karşılaşmada rakip fileleri 24 kez havalandıran Trabzonspor, iç sahada 17 gol kaydederken kalesinde 10 gol gördü.

        Bordo-mavili takım, deplasmanda attığından fazlasını yedi. Karadeniz ekibi, dış sahada 7 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.

        - Sahasındaki maçlar

        Trabzonspor, sahasında oynadığı 8 lig maçında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2, RAMS Başakşehir ve Sipay Bodrum FK'yı 1-0, Adana Demirspor'u 5-0 mağlup edip, Beşiktaş'la 1-1, Bellona Kayserispor ve Kasımpaşa'yla da 2-2 berabere kaldı.

        Trabzonspor, sahasındaki tek yenilgiyi 90+12. dakikada yediği golle Fenerbahçe karşısında 3-2'lik sonuçla aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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