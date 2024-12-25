Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon Hafif Raylı Sistem Projesi'nde saha çalışmalarına başlandı

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Hafif Raylı Sistem Projesi'nin saha çalışmalarına başlandığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 15:00 Güncelleme: 25.12.2024 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon Hafif Raylı Sistem Projesi'nde saha çalışmalarına başlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Hafif Raylı Sistem Projesi'nin saha çalışmalarına başlandığını söyledi.

        Genç, kentteki bir otelde düzenlediği 2024 Yılı Değerlendirme Toplantısında, 5 Nisan'da göreve başladıktan sonra tamamlanan, devam eden ve yapmayı planladıkları projeleri anlattı.

        Göreve seçildikten 20 gün sonra Trabzon Hafif Raylı Sistem Projesi'nin protokolünü imzaladığını anımsatan Genç, geçen hafta ise uygulama projesinin sonuçlandığını ifade etti.

        Genç, projenin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Projenin saha çalışmaları fiilen başladı. Normal şartlarda uygulama projesi 1,5 yıla yakın sürebiliyor. Onu da kısalttık, 1 yıla aldık. İnşallah seneye bu zaman diliminde yani aralık, ocakta kazmayı vurmak istiyoruz ve hızlı bir şekilde vaziyet alıp, bu dönemimiz içerisinde raylı sistemi Akyazı'dan başlayıp Meydan bölgemize kavuşturmak istiyoruz." dedi.

        Pazarkapı Mahallesi Altyapı ve Çevre Düzenleme Projesi'nin ikinci etabı kapsamında da çalışmaların devam ettiğini belirten Genç, "Hızlı bir şekilde takibatını sürdürüyoruz. Ödenek işlerini çözdük, bu alan artık Trabzon'umuzun en önemli yaşam alanı haline gelecek. Çalışma bitince Trabzon'umuzda, Pazarkapı bölgemiz ve bütün sahil alanımızda, camimizin etrafında güzel bir yaşam alanı teşekkül edilecek." diye konuştu.

        Genç, aynı bölgede inşa edilen caminin ise ramazanda ibadete açılmasının planlandığını dile getirdi.

        Uzunkum Yaşam Alanı, rüzgar ve güneş enerji santralleri, Çakırgöl Kayak Turizm Merkezi, Güney Çevre Yolu ile Şehir Hastanesi'ndeki çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aktaran Genç, önem verdikleri bir diğer projenin de biyolojik arıtma tesisi olduğunu kaydetti.

        Genç, biyolojik arıtma tesisi projesini şehir için son derece önemli gördüğünün altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

        "Geleceğe dair şehirlerde belediyelerin yapması gereken en hayırlı iş, ileri derecede biyolojik arıtma işidir. Denizimizi kurtarmamız, korumamız lazım ve bu manada da biraz maliyetli ama bu dönem şehre kazandıracağımız en hayırlı iş. Artık derin deşarj sistemiyle atık bertaraf yöntemi modelini bir tarafa bırakmamız lazım. Biyolojik arıtmayla beraber şehrimizin atık yönetimi konusunda da ileri derecede bir adım atacağız."

        Tesis için yer tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Genç, "Çevre Bakanımıza da konuyu arz ettim. İnşallah bu çalışmalarımız sonucunda uygun olarak tespit edilecek yerde bu işi, bu dönem yapmak istiyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay açıklama yapıyor
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay açıklama yapıyor
        Balıkesir'deki patlamada 10 kişi gözaltına alındı
        Balıkesir'deki patlamada 10 kişi gözaltına alındı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Yüksel Güran’ın telefon kayıtları ortaya çıktı
        Yüksel Güran’ın telefon kayıtları ortaya çıktı
        2024'ün kayıpları
        2024'ün kayıpları
        Manisa'da 71 yıl süren davada karar
        Manisa'da 71 yıl süren davada karar
        Osimhen'de takas iddiası!
        Osimhen'de takas iddiası!
        Valilik açıkladı! Artık yasak
        Valilik açıkladı! Artık yasak
        Yılın en iyi forvetleri belirlendi: Osimhen...
        Yılın en iyi forvetleri belirlendi: Osimhen...
        Minibüste öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu
        Minibüste öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Uykudan migrene yardımcı olmadığı sorun yok!
        Uykudan migrene yardımcı olmadığı sorun yok!
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        'Sigorta primleri yüksek değil'
        'Sigorta primleri yüksek değil'
        Şikâyetinden vazgeçti
        Şikâyetinden vazgeçti
        Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret uyarısı
        Ticaret Bakanlığı'ndan asgari ücret uyarısı
        Asgari ücrette maliyet hesabı değişti
        Asgari ücrette maliyet hesabı değişti
        Otopsi için mezarı açıldı
        Otopsi için mezarı açıldı

        Benzer Haberler

        Trabzonspor, Şenol Güneş'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili hu...
        Trabzonspor, Şenol Güneş'e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili hu...
        Trabzonspor'dan Şenol Güneş'e yönelik yapılan hakaret içerikli paylaşımlarl...
        Trabzonspor'dan Şenol Güneş'e yönelik yapılan hakaret içerikli paylaşımlarl...
        Trabzon'da "Ön Muhasebeci Meslek Edindirme Kursu" düzenlenecek
        Trabzon'da "Ön Muhasebeci Meslek Edindirme Kursu" düzenlenecek
        İş yerinde kavga ettiği arkadaşından özür dileme ve LÖSEV'e bağış şartıyla...
        İş yerinde kavga ettiği arkadaşından özür dileme ve LÖSEV'e bağış şartıyla...
        Trabzonspor'da sezonun ilk bölümünde en golcü Banza oldu
        Trabzonspor'da sezonun ilk bölümünde en golcü Banza oldu
        Otizmli 11 yaşındaki Yusuf'un yazdığı hatlar görenleri şaşırtıyor
        Otizmli 11 yaşındaki Yusuf'un yazdığı hatlar görenleri şaşırtıyor