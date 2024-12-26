Trabzon'da "Kadın STK ve Ev Eksenliler Satış Merkezi" açıldı

Trabzon'da, 9 kadın sivil toplum kuruluşu ve 74 üretici kadının ürünlerinin yer aldığı satış merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Botanik'te Kadın Yaşam ve İstihdam Merkezi koordinasyonunda, üretim yapan kadınların ürünlerinin satılacağı Kadın STK ve Ev Eksenliler Satış Merkezi açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kadınların girişimci, çalışkan, yetenekli ve üretken olduğuna işaret ederek, "Evde bile olsa kadınımız üretiyorsa ve ürettiği bir ekonomik değerse ona satış garantisi verelim ki kaygısı olmasın. Dolayısıyla hem üretimi artırmış oluyoruz hem de ev ekonomisine destek oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Genç, Trabzon Botanik'teki Kadın İstihdam Üretim ve Satış Merkezleri'nde 8 Ağustos'tan itibaren 254 bin 851 liralık yapıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu para o hanelere gitti. Şimdi istiyoruz ki bireysel olarak da bunu artıralım. Temmuz ayından beri bu çalışmayı sürdürüyoruz. Kadınlarımızın üretimi çok önemli. Şehrin ekonomisine de bir katkı. Bu ürettiğimiz değerler o kadar kıymetli ki artık bunları kendine özgü olduğu için bir markayla beraber buluşturuyoruz. Kadınlarımız ne üretiyorsa, ne yapıyorsa, hangi gayretin içerisinde ise biz Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda bugüne kadar olduğu gibi destek olmaya devam edeceğiz."